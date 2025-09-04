Día de la Independencia 2025: ¿hay clases o megapuente el 15 y 16 de septiembre?; entérate aquí

El aniversario de la Independencia de México es una de las festividades más amadas entre los mexicanos y una de las fiestas patrias más importantes del año.

Por ello, el 16 de septiembre es uno de los días de asueto oficial señalados en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo (LFT).

Este año, el 16 cae entre semana y a diferencia de otros días festivos, como el 5 de febrero o el 21 de marzo, esta fecha no se recorre a un lunes, sino que se respeta el día calendario.

Esto significa que el día de asueto no se recorre y será celebrado el próximo martes 16 de septiembre.

Lee también Días de descanso y puentes en septiembre; ¿cuáles son oficiales y cuáles se pagan triple?

La Indpendencia de México es una de las celebraciones más esperadas del año. Foto: Pexels. Israyosoy S.

¿Hay megapuente el 15 de septiembre?

La Ley Federal del Trabajo (LFT) no establece que el 15 de septiembre sea un día feriado, por lo que las actividades laborales ese día deben llevarse a cabo con normalidad, lo que descarta la garantía de un megapuente del 13 al 16 de septiembre.

¿Hay clases el 15 de septiembre?

De acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para el ciclo escolar 2025-2026, el único día feriado oficialmente, es el martes 16 de septiembre.

Lee también CEO polaco que arrebató gorra a niño en el US Open habla del incidente; esto dijo

Esto significa que el lunes 15 de septiembre, las y los estudiantes deben asistir a clases, ya que la fecha únicamente está señalada como un día de conmemoración y reflexión sobre el inicio de la Independencia de México y todo lo que el movimiento significó para el país.

La única entidad en el país que SÍ dará asueto académico para educación básica es Querétaro.

Con el objetivo de conservar las tradiciones mexicanas y evitar la interrupción de la educación de las y los menores, la Secretaría de Educación de Querétaro, en colaboración con la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ), sí incluyó el lunes 15 de septiembre como día inhábil.

¡Conoce el Calendario para el Ciclo Escolar 2025-2026 en el estado de #Querétaro! 📅 Para educación preescolar, primaria... Publicado por Gobierno del Estado de Querétaro en Miércoles, 13 de agosto de 2025

Lee también Lady Gaga lanza "The Dead Dance", grabada en CDMX; ¿cómo es la Isla de las Muñecas, sitio de Xochimilco donde se filmó video?

¿Hay otras instituciones educativas con puentes?

Sí, los calendarios oficiales de la UNAM y la UAM establecen que el 15 y el 16 de septiembre son días inhábiles, por lo que los alumnos de estas instituciones no asistirán a clases.

Por su parte, el IPN indica en su calendario que el 15 de septiembre hay actividades normales.

También te interesará:

Desde Eclipse Lunar hasta Luna de Cosecha; los eventos astronómicos de septiembre

¿Culpa de Aaron Ramsey?; tras muerte de Giorgio Armani, usuarios recuerdan “maldición” del jugador de Pumas

Ana Karen Sotero, la voz que no se dejó ignorar en el Congreso de CDMX; "muchos diputados estaban usando el celular, sin prestar atención"

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ngmu/aosr