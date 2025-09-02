Más Información

Kenia López Rabadán Presidirá la Cámara de Diputados; Sergio Gutiérrez va a la vicepresidencia

Sheinbaum anuncia gira por el país para rendir cuentas al pueblo; visitará tres estados por día

Nueva Corte inicia con tijeretazos; va por ahorros de 800 mdp en salarios, seguros y pensiones

Ssa anuncia la Semana Nacional de Salud Pública 2025; busca llegar a 20 millones de personas

Lluvias de este martes dejan 63 encharcamientos y 10 árboles caídos en CDMX; rescatan a 63 pasajeros de un microbús varado

Crónica de un lunes de locos; fueron 18 horas de ceremonias, informe de Sheinbaum y el génesis de la nueva Corte

La presidenta reveló que será La Arrolladora Banda El Limón se presentarán en el Zócalo de la Ciudad de México en la verbena popular el próximo 15 de septiembre por el

En la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, se informó que también en la plancha del Zócalo capitalino se presentará la cantante Alejandra Ávalos, y el grupo Legado de Grandeza.

Se indicó que las presentaciones musicales iniciarán a las 20:00 horas.

