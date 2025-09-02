Más Información
Lluvias de este martes dejan 63 encharcamientos y 10 árboles caídos en CDMX; rescatan a 63 pasajeros de un microbús varado
La presidenta Claudia Sheinbaum reveló que será La Arrolladora Banda El Limón se presentarán en el Zócalo de la Ciudad de México en la verbena popular el próximo 15 de septiembre por el Grito de Independencia
En la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, se informó que también en la plancha del Zócalo capitalino se presentará la cantante Alejandra Ávalos, y el grupo Legado de Grandeza.
Se indicó que las presentaciones musicales iniciarán a las 20:00 horas.
