La presidenta declaró que el reto del nuevo Poder Judicial es demostrar que hay impartición de justicia en México, luego de que este 1 de septiembre rindieron protesta los ministros y las ministras de la (SCJN).

En su conferencia mañanera de este martes 2 de septiembre en , Sheinbaum Pardo declaró que hay “un momento estelar” en la historia de nuestro país, además que la gente está contenta “y nos toca cumplir a todas y a todos”.

“Tienen el reto de demostrar que hay impartición de justicia en México y creo que lo van a cumplir”, expresó.

“Es un cambio de era en el , es una transformación muy profunda. El objetivo es que todos quienes forman parte del Poder Judicial respondan a la gente, no a un poder particular, que no se corrompan”, dijo la Presidenta al insistir en que debe haber impartición de justicia.

“Va a ser mucho mejor este Poder Judicial que el anterior, porque fueron elegidos por el pueblo”, añadió.

Aseguró que la palabra que define a la transformación es “justicia y bienestar” porque no es un asunto de acumular más, sino que todos vivan con bienestar, democracia, libertades y soberanía.

Comentó la titular del Ejecutivo federal que el país tiene un rumbo claro y definido por la ciudadanía.

