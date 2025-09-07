Una de las noches más importantes para todos los mexicanos ya está cerca: el Grito de independencia, y los preparativos para las celebraciones ya empiezan a tomar forma.

Las banderas, sombreros charros, trompetas y toda clase de adornos ya empiezan a pintar de verde, blanco y rojo las calles de la ciudad; mientras que las diferentes alcaldías ya preparan algunos conciertos y eventos culturales para festejar.

Aquí te dejamos algunos de los que no te puedes perder.

Lee también La Arrolladora Banda El Limón: 10 datos sobre la agrupación que dará el Grito de Independencia en el Zócalo de la CDMX

La arrolladora banda El Limón - Zócalo: Uno de los lugares más emblemáticos para dar "el Grito" es, sin duda, la plancha del Zócalo capitalino. Después de la ceremonia tradicional (la primera del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum) la agrupación tomará el escenario para poner a bailar a los capitalinos.

Otra de las invitadas musicales será Alejandra Ávalos; sin embargo, no se han dado mayores detalles sobre la hora de ambas presentaciones.

Pequeños Musical - Azcapotzalco: Para consentir a sus habitantes, la alcaldía tiene preparada una fiesta con bailes y la música de Pequeños musical y el salsero Willie González. El evento dará inicio en punto de las 15:00 horas en la explanada principal.

Moenia - Benito Juárez: ¿por qué quién dijo que no se puede dar el grito con música pop?, Moenia será la banda encargada de amenizar los festejos de esta demarcación. El show dará inicio en punto de las 23:30 horas; sin embargo, previo a la llegada de la agrupación estará el Mariachi Gamamil.

Víctor García- Tlalpan: Aquí se ha planeado una auténtica fiesta en la que la música y los invitados especiales son los protagonistas. La celebración arrancará en punto de las 17:00 horas con diferentes invitados, entre los que se encuentran Regina Orozco y Alberto Barros. Además, el exacadémico interpretará algunos de sus grandes éxitos como "Otras vez" y "Ayer pedí".

Julio Preciado - Cuautémoc: El intérprete de "Dos hojas sin rumbo" será la estrella estelar de esta fiesta mexicana que comenzará a las 17:00 horas en la explanada principal de la alcaldía.

Yahir y María León - Miguel Hidalgo. La Nueva Sonora Dinamita y el Grupo Contraste arrancarán los festejos de independencia. Mientras que el exacadémico y la exvocalista de Playa Limbo tomarán el escenario principal alrededor de las 23:00 horas.

Mariana Seoane - Xochimilco. La llamada "Niña buena" de la música se presentará en esta demarcación como el número principal de los festejos por la independencia. Horas antes, el escenario será tomado por el cantante Jorge Carmona y la banda infantil y juvenil de la alcaldía.

Los socios del ritmo - Magdalena Contreras. El poder de la cumbia se hará presente este Día de la Independencia. Y es que, Los socios del ritmo pondrán a bailar y cantar a todos los habitantes de la alcaldía. El horario aún está por confirmarse.

Israel Valdez - Tláhuac. El exvocalista de la Original Banda Limón será el encargado de poner el ambiente en estas fiestas patrias. La hora aún está por confirmarse pero se recomienda llegar temprano.

Para el resto de las alcaldías (Álvaro Obregón, Iztacalco, Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza, Milpa Alta), todavía no se han anunciado los artistas que participarán. Se espera que en los próximos días se publiquen los carteles oficiales con la programación completa.

Lee también La Arrolladora Banda El Limón se presentará en verbena popular del 15 de septiembre; habrá más presentaciones musicales en el Zócalo