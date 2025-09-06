Las alcaldías también se preparan para dar el Grito de Independencia este 15 de septiembre.

La Arrolladora Banda Limón en el Zócalo capitalino

Tras el anuncio de la presencia de La Arrolladora Banda Limón en el Zócalo capitalino, en redes sociales algunas demarcaciones ya han informado sobre los grupos que se presentarán durante la noche mexicana en sus explanadas.

Alcaldías

En Azcapotzalco estará la Banda Pequeños Musical, a partir de las 20:00 horas. En Álvaro Obregón la presentación estelar estará a cargo del grupo Yaguarú.

La alcaldía Benito Juárez anunció la presencia del Mariachi Gamamil; en Coyoacán se presentará Alberto Barros, cantante de salsa y cumbia; mientras que en Cuauhtémoc estará el cantante Julio Preciado.

En Iztapalapa se contará con la presencia de Rosy Arango y Diego Morán.

La Magdalena Contreras preparó una gran fiesta para toda la familia con la presentación de Los Nuevos Cadetes, dinastía Guerrero, Banda Ejecutiva, Socios del Ritmo y Plebes del Rancho. En Miguel Hidalgo, Yahir y María León pondrán el ambiente a partir de las 23:00 horas. También estará La Nueva Sonora Dinamita y Grupo Contraste.

Milpa Alta anunció la presencia del Ballet Internacional Folklorico: Hueyitlatoani, Mariachi Oro Nacional, y desde Colombia el salsero David Zahan.

El cantante de música regional Isael Valdéz estará en la explanada de la alcaldía Tláhuac.

Por último, la alcaldía Xochimilco confirmó la presencia de la sensual y talentosa Mariana Seoane.

