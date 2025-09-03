Alrededor de unos 40 vendedores con trajes típicos mexicanos desfilaron desde Avenida Juárez hasta el Zócalo capitalino, como promoción del inicio de la venta de artículos patrios, que estará disponible hasta el próximo 16 de septiembre.

Vendedores ambulantes ofertan, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, cientos de productos alusivos al festejo patrio sobre la calle de Madero, del Palacio de Bellas Artes al Zócalo capitalino, el 2 de septiembre de 2025. Foto: Luis Camacho | EL UNIVERSAL

maot