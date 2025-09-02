Alrededor de unos 40 vendedores con trajes típicos mexicanos desfilaron desde Avenida Juárez hasta el Zócalo capitalino, como promoción del inicio de la venta de artículos patrios, que estará disponible hasta el próximo 16 de septiembre.

Ya se distribuyeron desde Avenida Juárez, frente a la Alameda Central; la calle de Madero y el Zócalo capitalino, en la alcaldía Cuauhtémoc.

La ventas serán todos los días a partir de las 10:00 horas hasta las 18:30. Foto: Rafael García

"¡Que Viva México! Es lo primero, y pues que vengan a comprarnos. Como en todo esperamos que de pronto pueda ser difícil, pero al final tiene que salir y la gente siempre viene a comprarnos en esta fecha tan bonita", dijo Hermenegilda, vendedora.

Indicó que venderán todos los días a partir de las 10:00 horas hasta las 18:30.

Con su sombrero típico y un vestido blanco, explicó que esperan que los días fuertes sean a partir del 14 al 16 de septiembre. "Es cuando la gente agarra las prisas de que ya va a llegar que el festival de los niños o para adornar la casa".

Erick Torres, de 18 años, quien desde hace dos años vende sombreros, bigotes, banderas y aretes artesanales, compartió su entusiasmo por ser parte de esta tradición: “Me siento contento y orgulloso porque es algo muy bonito; los extranjeros nos preguntan mucho por lo que vendemos”.

Decenas de comerciantes venden artículos patrios en el corredor de la Alameda Central al Zócalo capitalino. (Foto: Rafael García/ EL UNIVERSAL)

Con un carrito repleto de decoraciones y ropa con motivos mexicanos, Miguel Ángel Contreras, de 34 años, aseguró que lo que más disfruta es el ambiente que se genera durante estas fechas: “A los mexicanos nos gusta mucho el ambiente, somos muy extrovertidos. ¿Quién no está orgulloso de ser mexicano?”. Detalló además, que las banderas son los productos más vendidos, con precios que van de los 20 a los 230 pesos, a las que llama “el sello de la casa”.

Para Mariana Esquivel, de 37 años, la tradición también se vive desde la compra; ella visita cada año el centro en busca de artículos conmemorativos: “Me gusta apoyar la economía de mi país y son cosas bien únicas que solo encuentras aquí; los jerseys de béisbol me encantan”, comentó mientras recorría los puestos.

