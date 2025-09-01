El Sistema de Transporte Colectivo (STC) informó que la estación Zócalo de la Línea 2 permanecerá cerrada hasta nuevo aviso.

Indicó que para quienes buscan dirigirse a la zona centro pueden utilizar como alternativas las estaciones Pino Suárez y Allende de la Línea 2, San Juan de Letrán de L8 y Bellas Artes de L2 y L8.

“Al momento se cierra la estación Zócalo/Tenochtitlan de Línea 2 hasta nuevo aviso. Para dirigirte a la zona centro, puedes usar como alternativas: Pino Suárez y Allende de L2, San Juan de Letrán de L8 y Bellas Artes de L2 y L8. Toma previsiones”, informó el STC a través de X.

Debido a que este 1 de septiembre es el regreso a clases de estudiantes de educación básica, el Metro también hizo un llamado a los usuarios a tomar previsiones en sus traslados.

“Desde los puestos centrales de control, en el área de operación del Metro realiza el envío de trenes en vacío a estaciones, principalmente de transbordo, en las líneas que se detecta alta afluencia de usuarios. “En el caso de mañana lunes de retorno a las escuelas, se proyecta mantener esta medida”, afirmó.

El STEC agregó que más de 5,800 oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y vigilantes del Metro estarán coordinados todo el día para resguardar instalaciones y brindar apoyo a los usuarios.

