Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) reportaron este viernes retrasos de hasta 10 minutos en las líneas 3 y 7 del Metro, lo que generó quejas a través de redes sociales.

A través de x, pasajeros de la Línea 3, denunciaron que los trenes permanecieron detenidos varios minutos en estaciones como Copilco y Zapata, “¿Qué pasa con la Línea 3? 10 minutos en el andén y no pasa ningún tren”, escribió un usuario; otro señaló que su tren se detuvo repetidamente “10 minutos por estación” y que incluso percibió humo en Copilco.

Metro reporta alta afluencia en la Línea 3

Ante las denuncias, la cuenta oficial del Metro respondió: ”Buen día. Se presenta afluencia alta en la Línea 3, se envían unidades vacías a las estaciones con mayor demanda” dijo.

En tanto, en la Línea 7 también se registraron paros prolongados: “Línea 7....Que problema tienen ahorita.... Ya se detuvo más de 5 minutos en Polanco con dirección a barranca del muerto.”; otro usuario comentó: “En la Línea 7 ya son 10 minutos sin tren, ahora con qué saldrán como ayer”.

Accionan palancas de seguridad

La administración del Metro explicó que en este caso se trató de la atención a palancas accionadas en un tren, lo que obligó a detener la marcha: “Buen día, se agiliza la marcha de los trenes, después de atender palancas accionadas en un tren de la Línea 7”.

