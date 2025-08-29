Más Información

Ahora, Sheinbaum y Alito intercambian “trompadas”

Ahora, Sheinbaum y Alito intercambian “trompadas”

La mañanera de Sheinbaum, 29 de agosto, minuto a minuto

La mañanera de Sheinbaum, 29 de agosto, minuto a minuto

Encuentran sin vida a madre buscadora; fue secuestrada el martes

Encuentran sin vida a madre buscadora; fue secuestrada el martes

Claudia Sheinbaum recibe la Copa del Mundo en manos de Gianni Infantino; el presidente de la FIFA visitó Palacio Nacional

Claudia Sheinbaum recibe la Copa del Mundo en manos de Gianni Infantino; el presidente de la FIFA visitó Palacio Nacional

Legionarios de Cristo se pronuncian por documental de Marcial Maciel; usaron imágenes sin autorización y han generado descontento, acusan

Legionarios de Cristo se pronuncian por documental de Marcial Maciel; usaron imágenes sin autorización y han generado descontento, acusan

Blindan el Senado en vísperas de toma de protesta de nuevos juzgadores; policías resguardan la zona

Blindan el Senado en vísperas de toma de protesta de nuevos juzgadores; policías resguardan la zona

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo () reportaron este viernes retrasos de hasta 10 minutos en las líneas 3 y 7 del , lo que generó quejas a través de redes sociales.

A través de x, pasajeros de la Línea 3, denunciaron que los trenes permanecieron detenidos varios minutos en estaciones como Copilco y Zapata, “¿Qué pasa con la Línea 3? 10 minutos en el andén y no pasa ningún tren”, escribió un usuario; otro señaló que su tren se detuvo repetidamente “10 minutos por estación” y que incluso percibió humo en Copilco.

Metro reporta alta afluencia en la Línea 3

Ante las denuncias, la cuenta oficial del Metro respondió: ”Buen día. Se presenta afluencia alta en la Línea 3, se envían unidades vacías a las estaciones con mayor demanda” dijo.

Lee también

En tanto, en la Línea 7 también se registraron paros prolongados: “Línea 7....Que problema tienen ahorita.... Ya se detuvo más de 5 minutos en Polanco con dirección a barranca del muerto.”; otro usuario comentó: “En la Línea 7 ya son 10 minutos sin tren, ahora con qué saldrán como ayer”.

Accionan palancas de seguridad

La administración del Metro explicó que en este caso se trató de la atención a palancas accionadas en un tren, lo que obligó a detener la marcha: “Buen día, se agiliza la marcha de los trenes, después de atender palancas accionadas en un tren de la Línea 7”.

Lee también

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

maot

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses