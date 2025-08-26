Más Información

La Secretaría de Movilidad (Semovi) informó que por los trabajos necesarios para la conexión de la terminal Santa Fe del Tren Interurbano México-Toluca "El Insurgente", con la estación Observatorio, se realizarán adecuaciones viales para el ingreso de maquinaria y obra en la zona.

Alrededor de las 23:00 horas del miércoles 27 de agosto habrá una reducción de carriles en la vialidad de Sur 122, a la altura de Calzada Minas de Arena, para llevar a cabo dichas labores. Este cierre permanecerá hasta nuevo aviso.

Por tal motivo, las unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) que brindan servicio de apoyo a la Línea 1 del Metro presentarán un ajuste en los tiempos de recorrido.

Ante ello, la Semovi solicitó a las y los usuarios que utilizan este servicio prever sus viajes con anticipación y, a las personas conductoras de vehículos particulares, consultar las redes sociales del Centro de Orientación Vial (OVIAL) para mantenerse informados de las alternativas vehiculares.

