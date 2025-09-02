Este martes, un grupo de extrabajadores de la extinta Ruta 100 realizó bloqueos en distintos puntos de la capital, lo que provocó afectaciones viales y en el servicio de transporte público.

El primer cierre se registró en la intersección de José María Meneses y Jesús García, frente a las instalaciones del ISSSTE, donde los manifestantes interrumpieron la circulación y con ello el servicio de la Línea 5 del Metrobús.

Posteriormente, los mismos inconformes extendieron su protesta hacia avenida Insurgentes y José María Meneses, lo que ocasionó afectaciones en la operación de la Línea 1 del Metrobús, uno de los corredores más concurridos de la ciudad.

Provocan afectaciones en el servicio de las Lineas 1 y 5 del metrobús. Foto: Especial.

Lee también: Alcaldía Benito Juárez refuerza plan “Estadio Seguro”; Operativo Ladrillera seguirá en los alrededores de la Ciudad de los Deportes

Las movilizaciones forman parte de sus exigencias laborales y legales pendientes con el gobierno capitalino.

Bloqueos en la alcaldía Cuauhtémoc

Después, un grupo de extrabajadores del Sistema de Transporte Público de la Ciudad de México (RTP) bloqueó la circulación en el cruce de Paseo de la Reforma, avenida Juárez y Rósales, en la alcaldía Cuauhtémoc, lo que generó severas afectaciones viales en una de las zonas más transitadas de la capital.

Los manifestantes exigieron la presencia de personal de la dependencia para agilizar trámites relacionados con su caja de ahorro y préstamos. Foto: Especial.

Lee también: Policía agredida en punto del alcoholímetro presenta denuncia; SSC brindará acompañamiento

Los manifestantes exigieron la presencia de personal de la dependencia para agilizar trámites relacionados con su caja de ahorro y préstamos, así como la gestión de su e-firma, procesos que, aseguran, han enfrentado retrasos.

Elementos de tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana realizaron cortes a la circulación y recomendaron a los automovilistas y usuarios del transporte público considerar rutas alternas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr