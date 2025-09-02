El Metro informó que debido a la fuerte lluvia en la zona, el servicio en la Línea A opera de forma provisional de Canal de San Juan a La Paz en ambos sentidos. Dos estaciones dejan de prestar traslado a pasajeros.

En redes sociales informó que no hay servicio en las estaciones Pantitlán y Agrícola Oriental.

— MetroCDMX (@MetroCDMX) September 3, 2025

Para apoyar a las personas usuarias, se cuenta con el apoyo de @RTP_CiudadDeMex, que brinda servicio de Pantitlán a Canal de San Juan”, dijo.

El STC expuso que personal del Metro labora en la zona para restablecer la operación en su totalidad lo antes posible.

#RTPinforma



Ponemos en marcha el Servicio de Apoyo gratuito de RTP en el tramo Pantitlán – Canal de San Juan, en ambos sentidos de la Línea A del @MetroCDMX, como una alternativa de movilidad.



🚍 Tome previsiones. — Red de Transporte de Pasajeros-RTP (@RTP_CiudadDeMex) September 3, 2025

¿Cuántas veces ha fallado la línea A?

Este año, con la afectación de esta noche, van ocho ocasiones que el Metro suspende algún tramo de la ruta que va de Pantitlán a La Paz.

El lunes 9 de agosto por fallas en la catenaria; el 4 de agosto, interrumpió su servicio en las las estaciones Los Reyes y La Paz, por problemas con la catenaria.

El pasado 2 de junio, desde Peñón a La Paz no prestó servicio por problemas de inundaciones por la lluvia; el 11 de junio pasado, fue por falla eléctrica con su sistema catenaria también en el tramo de La Paz y Los Reyes.

Mientras que el 25 de junio cinco de las 10 estaciones de la Línea A del tramo de Peñón Viejo a La Paz, dejaron de operar por la presencia de lluvias en Calzada Ignacio Zaragoza . Y el 25 de julio, por cuarta ocasión en lo que va del año, usuarios padecieron durante una hora y media para trasladarse por la ruta de conexión entre el Estado de México y Ciudad de México, ya que cuatro estaciones dejaron de operar en las primeras horas por vehículos auxiliares que se quedaron varados en estaciones de esta ruta.

El pasasdo 29 de julio también presentó problemas con la catenaria ya que los postes se torcieron por una falla geológica.

