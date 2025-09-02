Más Información

Marco Rubio llega a México para reunión con Sheinbaum; aterriza en el AIFA

VIDEO: Trump anuncia que ataque de EU en el Caribe fue contra Tren de Aragua; Venezuela acusa que fue creado con IA

Tren de Aragua, la organización criminal que nació en una prisión de Venezuela y hoy está en la mira de EU

Asesinan al subsecretario de Política Social de Secretaría del Bienestar de Guerrero; fue baleado en carretera Chilpancingo-Tlapa

Helicóptero se desploma en el Estado de México; Protección Civil reporta dos personas muertas

Sheinbaum se reúne con gasolineros; renuevan acuerdo para estrategia de precio único

Las registradas la noche de este martes causaron afectaciones al norte de la Ciudad de México en alcaldías como y Azcapotzalco.

En la avenida Insurgentes se registran en inmediaciones del centro de Transferencia Modal de Indios Verdes, en la alcaldía Gustavo A. Madero, demarcación que ya cuenta con alerta púrpura.

También se registra una fuerte inundación en las calles Norte 45 y Poniente 150, colonia Industrial Vallejo, en la alcaldía Azcapotzalco.

La avenida Gran Canal está cerrada al paso vehicular entre San Juan de Aragón y avenida Villa de Ayala, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

La Secretaría de gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México informó que las demarcaciones Iztacalco, Iztapalapa y Venustiano Carranza cuentan con por lluvias.

