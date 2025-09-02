Las fuertes lluvias registradas la noche de este martes causaron afectaciones al norte de la Ciudad de México en alcaldías como Gustavo A. Madero y Azcapotzalco.

En la avenida Insurgentes se registran encharcamientos en inmediaciones del centro de Transferencia Modal de Indios Verdes, en la alcaldía Gustavo A. Madero, demarcación que ya cuenta con alerta púrpura.

También se registra una fuerte inundación en las calles Norte 45 y Poniente 150, colonia Industrial Vallejo, en la alcaldía Azcapotzalco.

La avenida Gran Canal está cerrada al paso vehicular entre San Juan de Aragón y avenida Villa de Ayala, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

La Secretaría de gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México informó que las demarcaciones Iztacalco, Iztapalapa y Venustiano Carranza cuentan con alerta roja por lluvias.

