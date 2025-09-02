Más Información
Las fuertes intensas precipitaciones obligaron a cerrar algunas terminales del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) como medida preventiva ante encharcamientos y filtraciones que afectaron zonas operativas del recinto.
A través de sus redes sociales, la terminal aérea indicó que el cierre se dio a partir de las 20:15 horas, a fin de salvaguardar las operaciones aéreas y por disposición de la autoridad aeronáutica.
"El aeropuerto opera de manera segura con la pista 05L-23R, a fin de efectuar labores para desalojar los encharcamientos que prevalecen en algunas áreas de la pista 05R-23L, la cual se mantendrá cerrada durante las siguientes tres horas", posteó en sus cuentas oficiales.
Por lo anterior, el AICM recomendó a los pasajeros consultar el estatus de sus vuelos con su aerolínea.
Debido a las fuertes precipitaciones en toda la capital del país, elementos de Protección Civil y del gobierno local coordinaron acciones inmediatas para mitigar afectaciones.
Alerta Púrpura en la Gustavo A. Madero
Paralelamente, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) elevó la alerta púrpura, la más alta del Sistema de Alerta Temprana, en la alcaldía Gustavo A. Madero, en respuesta a pronósticos de lluvias extraordinarias.
Es el nivel más grave del semáforo de alertas por lluvias, reservado para eventos de riesgo extremo.
Se activa ante precipitaciones superiores a 70 mm en menos de 24 horas, que pueden venir con granizo, vientos de más de 80 km/h y tormentas eléctricas.
Entre sus efectos están inundaciones urbanas severas, corrientes capaces de arrastrar autos o personas, caída de árboles, deslaves y daños en infraestructura.
Estas son las diferentes alertas para las demarcaciones de la CDMX
Por su parte, las alcaldías Iztacalco, Iztapalapa y Venustiano Carranza fueron advertidas con alerta roja.
Mientras que Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Tlalpan tienen alerta naranja.
Finalmente, las demarcaciones Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco están advertidas con la alerta amarilla.
La SGIRPC exhorta a la población a seguir las indicaciones para salvaguardar su integridad física.
