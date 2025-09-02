Más Información

Marco Rubio llega a México para reunión con Sheinbaum; aterriza en el AIFA

Marco Rubio llega a México para reunión con Sheinbaum; aterriza en el AIFA

VIDEO: Trump anuncia que ataque de EU en el Caribe fue contra Tren de Aragua; Venezuela acusa que fue creado con IA

VIDEO: Trump anuncia que ataque de EU en el Caribe fue contra Tren de Aragua; Venezuela acusa que fue creado con IA

Tren de Aragua, la organización criminal que nació en una prisión de Venezuela y hoy está en la mira de EU

Tren de Aragua, la organización criminal que nació en una prisión de Venezuela y hoy está en la mira de EU

Asesinan al subsecretario de Política Social de Secretaría del Bienestar de Guerrero; fue baleado en carretera Chilpancingo-Tlapa

Asesinan al subsecretario de Política Social de Secretaría del Bienestar de Guerrero; fue baleado en carretera Chilpancingo-Tlapa

Helicóptero se desploma en el Estado de México; Protección Civil reporta dos personas muertas

Helicóptero se desploma en el Estado de México; Protección Civil reporta dos personas muertas

Sheinbaum se reúne con gasolineros; renuevan acuerdo para estrategia de precio único

Sheinbaum se reúne con gasolineros; renuevan acuerdo para estrategia de precio único

Las fuertes intensas precipitaciones obligaron a cerrar algunas terminales del (AICM) como medida preventiva ante encharcamientos y filtraciones que afectaron zonas operativas del recinto.

A través de sus redes sociales, la terminal aérea indicó que el cierre se dio a partir de las 20:15 horas, a fin de salvaguardar las operaciones aéreas y por disposición de la autoridad aeronáutica.

"El aeropuerto opera de manera segura con la pista 05L-23R, a fin de efectuar labores para desalojar los encharcamientos que prevalecen en algunas áreas de la pista 05R-23L, la cual se mantendrá cerrada durante las siguientes tres horas", posteó en sus cuentas oficiales.

Por lo anterior, el AICM recomendó a los pasajeros consultar el estatus de sus vuelos con su aerolínea.

Debido a las fuertes precipitaciones en toda la capital del país, elementos de y del gobierno local coordinaron acciones inmediatas para mitigar afectaciones.

Lee también

Alerta Púrpura en la Gustavo A. Madero

Paralelamente, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) elevó la alerta púrpura, la más alta del Sistema de Alerta Temprana, en la alcaldía Gustavo A. Madero, en respuesta a pronósticos de lluvias extraordinarias.

Es el nivel más grave del semáforo de alertas por lluvias, reservado para eventos de riesgo extremo.

Se activa ante precipitaciones superiores a 70 mm en menos de 24 horas, que pueden venir con granizo, vientos de más de 80 km/h y tormentas eléctricas.

Entre sus efectos están inundaciones urbanas severas, corrientes capaces de arrastrar autos o personas, caída de árboles, deslaves y daños en infraestructura.

Estas son las diferentes alertas para las demarcaciones de la CDMX

Por su parte, las alcaldías Iztacalco, Iztapalapa y Venustiano Carranza fueron advertidas con alerta roja.

Lee también

Mientras que Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Tlalpan tienen alerta naranja.

Finalmente, las demarcaciones Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco están advertidas con la alerta amarilla.

La SGIRPC exhorta a la población a seguir las indicaciones para salvaguardar su integridad física.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa/mgm

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses