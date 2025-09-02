La mañana de este martes, una fuerte lluvia sorprendió a los habitantes y visitantes de la Ciudad de México, provocando encharcamientos de consideración y afectaciones al tránsito vehicular y transporte público en diferentes puntos de la capital mexicana.

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) ha sido uno de los tantos puntos afectados por las lluvias en la actual temporada; apenas el mes pasado suspendió operaciones debido a las anegaciones en pistas e instalaciones.

Ante esta situación, el AICM informó que ampliará y renovará los equipos de desazolve, con el objetivo de mejorar la respuesta de la terminal aérea ante las contingencias provocadas por las lluvias.

En su cuenta de X informó que para ello comprará un vehículo hidroneumático de desazolve, "tipo camel, de 9 mil 200 litros de capacidad de succión y almacenamiento en el tanque de lodos que cuenta con sistema de limpieza de alcantarillas".

También se consideran dos unidades con funcionalidades de succión y almacenamiento de 14 mil litros cada una, así como para inspeccionar líneas de drenaje y alcantarillado.

Esos equipos se sumarán a los que tiene actualmente, con lo cual se tendrán un total de siete vehículos hidroneumáticos de desazolve, refirió el aeropuerto internacional Benito Juárez.

De acuerdo con el AICM, el monto destinado para la adquisición de los vehículos es de aproximadamente 50 millones de pesos, provenientes de recursos autogenerados y forma parte de las inversiones de modernización de equipamiento del aeropuerto.