El conglomerado estadounidense Kraft Heinz, que produce la salsa de tomate katsup y el queso untable Phildelphia, se escindirá en dos empresas, anunció este martes la compañía.

"La escisión busca maximizar las capacidades de las marcas Kraft Heinz" para permitir a las nuevas empresas "desplegar sus recursos en sus estrategias prioritarias diferentes", señaló el grupo en un comunicado.

Una se dedicará a la comercialización de salsas, productos untables y condimentos, entre estos los muy conocidos queso Philapelphia y salsa katsup Heinz, cuyas ventas representan unos 15 mil millones de dólares en 2024.

La segunda se concentrará en los productos de la marca Oscar Mayer, como las salchichas y los refrigerios, con ventas por unos 10 mil millones de dólares el año pasado.

La transacción debería cerrarse en el segundo semestre de 2026, según la compañía.

Heinz y Kraft se separan tras una década juntos

El conglomerado surgió en 2015 producto de la fusión entre Kraft Foods y Heinz.

En la actualidad, su principal accionista es Berkshire Hathaway (27.25%), compañía creada por Warren Buffet.

Ese año, Buffett y 3G decidieron fusionar Heinz con Kraft. La fusión creó la quinta empresa de alimentos y bebidas más grande del mundo, con ingresos anuales de 28 mil millones de dólares.

Buffett y 3G contribuyeron cada uno con 5 mil millones de dólares para un dividendo especial para los accionistas de Kraft.

Pero la empresa combinada tuvo dificultades, a pesar de los despidos de miles de empleados y otras medidas de reducción de costos.

Ya en el momento de la fusión, muchos consumidores estaban alejándose de los tipos de alimentos ultraprocesados que vende Kraft. *Con información de AFP

