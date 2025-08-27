Más Información

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México () informó sobre las acciones implementadas para atender las problemáticas relacionadas con las que han afectado las operaciones aeroportuarias en días recientes.

Por medio de su cuenta de X, informó que el 25 de agosto, realizaron un análisis en campo en la laguna de regulación, ubicada en el polígono aeroportuario 2.

El recorrido se llevó a cabo con el acompañamiento técnico de especialistas de la Dirección General de Obras y de la Secretaría de Marina.

La información recabada servirá para comenzar con la planeación y ejecución de soluciones integrales dentro del AICM, indicó la terminal aérea.

Estas acciones estarán en coordinación con el grupo interdisciplinario que encabeza la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, la Comisión Nacional del Agua y la Agencia Federal de Aviación Civil.

En las últimas semanas la Ciudad de México se ha visto impactada por la temporada de lluvias; las precipitaciones han afectado instalaciones del aeropuerto de la CDMX, derivando en el atraso e incluso la cancelación de vuelos nacionales e internacionales.

