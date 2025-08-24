Más Información

En el Aeropuerto Internacional Benito Juárez Ciudad de México () se realizó un simulacro de seguridad de la aviación a escala real, con hipótesis de posible amenaza de bomba, dentro del aerotrén

El aerotrén es un sistema de transporte automatizado y gratuito que conecta las Terminales 1 y 2 del AICM.

Este ejercicio se efectuó con el propósito de revisar el del aeropuerto y detectar oportunidades para mejorarlo.

En un comunicado la Secretaría de Marina () informó que el ejercicio se realzó a media noche y no afectó las operaciones regulares de aterrizajes y despegues de aviones ni a los pasajeros, tampoco se vio interrumpido el servicio del aerotrén, toda vez que la actividad se efectuó fuera del tiempo de servicio al público.

En el AICM realizan simulacro de seguridad. Foto: Especial.
En el AICM realizan simulacro de seguridad. Foto: Especial.

Este ejercicio estuvo a cargo de la Semar a través de la Unidad Naval de Protección Aeroportuaria (Unapap), el Equipo de Búsqueda, Localización y Neutralización de Artefactos Explosivos (Blonae) y el Grupo Aeroportuario Marina.

También participaron integrantes de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (Seneam), y las subdirecciones de Operación, de Seguridad.

Así como los servicios médicos, de bomberos y de.

Durante la práctica, distintos observadores designados evaluaron las respuestas de los diversos cuerpos de emergencia, así como las acciones llevadas a cabo, con fines de seguimiento y mejora continua.

