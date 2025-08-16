Aeronave se accidenta durante aterrizaje en aeropuerto de Cuernavaca; reportan dos heridos

La tarde de este 16 de agosto, el Aeropuerto Internacional de Cuernavaca informó que la aeronave Cessna 150 con matrícula XB-JNK, sufrió un accidente durante un vuelo de adiestramiento, dejando como resultado al piloto y copiloto con quemaduras de primero y segundo grado.

El incidente ocurrió cerca de las 15:10 horas cuando la aeronave, perteneciente al Centro de Adiestramiento Aeronáutico Profesional, aterrizaba sobre la pista 21 y se desplomó en el interior del Aeropuerto.

De acuerdo con un boletín del Grupo Aeroportuario Marina, en el percance no se registraron pérdidas humanas, sin embargo, los heridos fueron trasladados de manera inmediata a un hospital cercano. De acuerdo con reportes de la Coordinación Estatal de Protección Civil, los heridos sufrieron lesiones leves.

Lee también Embajador Johnson felicita a México tras la caída de 27 del CJNG; califica operativo de "alto riesgo"

Aeronave se accidenta durante aterrizaje en aeropuerto de Cuernavaca, Morelos (16/08/2025). Foto: Especial

Grupo Aeroportuario Marina informó que tras el accidente, el personal aeroportuario acudió al lugar para ofrecer los servicios de emergencia conforme a los protocolos establecidos.

Al sitio también acudieron paramédicos y bomberos que se encontraron con una aeronave en llamas, sin embargo, el piloto y copiloto estaban a salvo en una camioneta de la terminal aérea.

Un reporte previo indica que los tripulantes tuvieron problemas con el aterrizaje y hubo un despiste. Por el accidente uno de los tripulantes presentó quemaduras de primer y segundo grado en brazo y pierna del lado izquierdo, así como en el rostro, mientras que el segundo sufrió lesiones similares en el brazo derecho y cara.

Grupo Aeroportuario Marina aseguró, a través de la administración del aeropuerto, que coadyuvará en las investigaciones correspondientes. Hasta ahora se desconocen las causas del accidente.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/bmc