Sheinbaum inaugura Centro Libre para las Mujeres en Campeche; busca acompañar y empoderar mujeres en situación de vulnerabilidad

Las gemelas Mia y Lia Cueva se cuelgan el oro en los Panamericanos Junior de Asunción 2025; son campeonas en el trampolín de tres metros

Hijo de Manuel Bartlett y su pareja no están en la Lista de Personas Bloqueadas: Seguridad; niega congelamiento de cuentas

Putin quiere Donetsk y Luhansk para terminar la guerra en Ucrania: Financial Times; lo planteó en la cumbre con Trump, reporta

Prensa Española asegura que Beatriz Gutiérrez Müller vivirá en Madrid; recuerdan polémica cuando exigió disculpas por la Conquista

EU publica recompensa de 10 mdd por Iván Archivaldo Guzmán; hijo de "El Chapo" aparece en lista de los más buscados

El Gabinete de Seguridad de México afirmó que como Julia Abdalá Lemus, hijo y pareja de Manuel Bartlett, "no se no se encuentran en la Lista de Personas Bloqueadas (LPB)".

Esto, luego que el periodista Salvador García Soto publicó en su columna de EL UNIVERSAL el texto "".

El columnista aseguró que "fuentescercanas a la familia del político poblano, confirmaron que tanto León Bartlett como Julia Abdalá han sido ya notificados del congelamiento de cuentas", como una orden de la Comisión Nacional Bancaria de Valores.

Por lo que la dependencia negó a través de redes sociales dicha información.

León Manuel Bartlett Álvarez como Julia Abdalá Lemus no están en la Lista de Personas Bloqueadas. Foto: Captura de pantalla
León Manuel Bartlett Álvarez como Julia Abdalá Lemus no están en la Lista de Personas Bloqueadas. Foto: Captura de pantalla

Salvador García Soto señaló que "ambos consultaron a varios despachos de abogados en busca de iniciar una defensa legal ante la medida dictada por la UIF que les cancela el acceso a sus recursos".

