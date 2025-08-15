Luego que los periodistas Claudio Ochoa Huerta y Alberto Valiente revelaron que Mario Delgado compró un departamento en el número 222 de Paseo de la Reforma con un valor de 15 millones de pesos, pero en su declaración patrimonial aparece en con un valor mucho menor, 1.5 millones, el secretario de Educación Pública aclaró que fue "un error de captura".

A través de un comunicado, rechazó que "esté ocultando información o que haya operaciones sospechosas", además afirmó que "lo subsanó con oportunidad".

El exdirigente nacional de Morena confirmó que, efectivamente, compró el inmueble en agosto de 2024, con un costo de 15 millones de pesos y "el cual sigue pagando".

"Esta adquisición aparece en el Registro Público de la Propiedad de la Ciudad de México y en mi Declaración Inicial de Situación Patrimonial y de Intereses de los Servidores Públicos presentada el 28 de noviembre de 2024", expresó como respuesta a los periodistas.

Mario Delgado explicó que la primera versión de su declaración fue hecha con "un error de captura poniendo un valor de adquisición de $1,500,000.00", por lo que realizó la modificación en la "Declaración de Modificación Patrimonial y de Intereses 2025, presentada el 29 de mayo de este año ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno".

El morenista aseguró que en la versión pública no se incluyó la sección de “Aclaraciones/observaciones acerca de Bienes Inmuebles” porque se considera dentro del campo de los datos personales y compartió el fragmento de la página 10 de su declaración donde consta el cambio.

Mario Delgado hace público fragmento de la página 10 de su declaración de Modificación Patrimonial y de Intereses 2025. Foto: Especial.

Sobre la segunda propiedad que reportó Claudio Ochoa, el secretario de Educación indicó que la adquirió en 2015 a través de un crédito hipotecario a 10 años que terminó de pagarse en 2024.

Mario Delgado sostuvo que siempre se ha conducido con transparencia. "Todo mi patrimonio se encuentra en los registros públicos y declaraciones patrimoniales desde hace 25 años", señaló.

Claudio Ochoa revela propiedad de Mario Delgado por 15 millones de pesos

Según el trabajo periodístico presentado por Claudio Ochoa Huerta y Alberto Valiente, el titular de la SEP compró el inmueble de 165.81 metros cuadrados en agosto de 2024, dos meses antes de asumir su cargo como secretario de Educación de la actual administración federal.

En ese mismo edificio conocido como “Condominio Magno”, Delgado Carrillo ya cuenta con otra propiedad, adquirida en 2015 por 4.8 millones de pesos y a la que también le bajó el precio en su declaración patrimonial, al señalar que le costó 4.3 millones, señala el reportaje.

La propiedad adquirida en 2015 cuenta con 119 metros cuadrados, según el Registro Público de la Propiedad, y comparte terraza con el inmueble adquirido el año pasado.

Registro Público de la Propiedad. Foto: Especial

Según los documentos presentados, en agosto de 2024 Mario Delgado adquirió una hipoteca por el departamento que compró en 2015, por un total de 4 millones de pesos, a un plazo de 15 años, no obstante el secretario de Educación liquidó el total de la deuda un mes después.

De acuerdo con su declaración patrimonial, el secretario de Educación cuenta con dos propiedades más compradas en 2023 y 2024, que en su conjunto suman 4 millones de pesos.

Mario Delgado ha sido funcionario del Gobierno capitalino, Senador, Diputado y durante cuatro años presidente de Morena, donde de acuerdo con la Plataforma Nacional de Transparencia recibía un salario de 91 mil 38 pesos mensuales, que da un ingreso anual de un millón 92 mil pesos, destaca el reportaje.

Señalan que en los últimos 4 años recibió casi 4.5 millones de pesos, que sumado a los 61 mil 600 mensuales que, según su declaración patrimonial, dice recibir por concepto de arrendamiento, no explica que en tan solo dos años gastó 17 millones de pesos en inmuebles, remata el reportaje.

Mario Delgado, secretario de Educación Pública, compró un departamento millonario en Reforma y luego escondió el verdadero valor, porque está lejísimos de lo que ha ganado como funcionario.



Aquí el reportaje. pic.twitter.com/joWOmAdC6c — Claudio Ochoa Huerta (@ClaudioOchoaH) August 15, 2025

