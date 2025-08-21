Más Información

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México () alertó de posibles afectaciones en las operaciones aéreas este jueves, debido a los pronósticos de lluvia para este día.

En su cuenta oficial de X, indicó que los publicados para este 21 de agosto, indican alta probabilidad de lluvias en la CDMX.

La terminal aérea capitalina agregó que lo anterior podría causar problemas en las actividades de aviación, tanto en las salidas como en las llegadas.

Por ello pidió a los viajeros con vuelos programados para las próximas horas, anticipar su llegada a las instalaciones del aeropuerto ubicado en la zona oriente de la ciudad.

También sugirió a los usuarios mantenerse en contacto con las aerolíneas para conocer el estatus de sus vuelos.

AICM a través de su cuenta oficial de X. Foto: captura de pantalla
AICM a través de su cuenta oficial de X. Foto: captura de pantalla

Recordó que para vuelos nacionales la sugerencia es llegar dos horas antes, y en el caso de los internacionales hacerlo hasta con 3 horas de anticipación.

En las últimas semanas, las lluvias han afectado las actividades del aeropuerto más transitado de México, perjudicando a miles de pasajeros.

Debido a las fuertes lluvias y las afectaciones tanto en pistas como en las instalaciones aeroportuarias viajeros quedaron varados por horas, y en algunos casos por días.

Noticias según tus intereses