informó que McCormick & Company aumentará su participación en McCormick de México de 50% a 75% a través de una transacción con un valor de 750 millones de dólares (mdd).

En un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (), ”Grupo Herdez dijo que conservará una participación de 25% en McCormick de México y continuará proporcionando servicios, incluyendo ventas y distribución a través de sus subsidiarias.

Se espera que esta transacción concluya a principios de 2026, sujeta a las condiciones de cierre habituales.

“Esta transacción fortalece aún más la asociación de 78 años entre Grupo Herdez y McCormick & Company, preparando el camino para que McCormick de México incremente la profundidad de su portafolio de productos en México y busque nuevas oportunidades en la región””, dijo Herdez.

Se espera que la transacción de McCormick concluya a principios de 2026. Foto: Facebook - McCormick México
Detalló que las ventas netas y el flujo de McCormick de México, consolidados en el estado de resultados de Grupo Herdez, durante los últimos 12 meses finalizados el 30 de junio pasado fueron de 892 y 185 millones de dólares, respectivamente.

La firma espera que este acuerdo mejore el retorno para los accionistas de Grupo Herdez, permitiendo a la compañía buscar otras oportunidades estratégicas, mientras continúa con la reconfiguración de su portafolio”, añadió.

"Estamos muy entusiasmados con este próximo paso en la evolución de nuestra asociación de 78 años con McCormick & Company. Esta transacción permitirá a Grupo Herdez seguir participando en futuras oportunidades de crecimiento, mientras conservamos nuestra escala y penetración en el mercado mexicano", dijo Héctor Hernández-Pons Torres, Presidente y Director General de Grupo Herdez.

Por su parte, el director general de McCormick & Company, Brendan Foley resaltó que su larga asociación con Grupo Herdez ha sido muy exitosa y, durante tres generaciones, el equipo ha hecho un extraordinario trabajo al hacer de la marca McCormick una de las más relevantes entre los consumidores mexicanos.

