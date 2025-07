Industrias Bachoco S.A. de C.V., reconocida como líder nacional en la producción y comercialización de productos avícolas, anunció formalmente su retiro definitivo del mercado de valores mexicano.

A través de un comunicado, la compañía informó que amortizará anticipadamente sus certificados bursátiles de largo plazo “BACHOCO 22”, y que promoverá la cancelación del programa de colocación bajo el cual estos fueron emitidos.

Con esta decisión, Bachoco concluye por completo su relación con la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), tras haber cancelado desde el primer trimestre de 2024 la inscripción de sus acciones representativas de capital social ante el Registro Nacional de Valores (RNV).

Es decir, la empresa ya no tendrá ningún tipo de valor financiero disponible para su compra o venta pública, ni estará obligada a presentar informes financieros ante inversionistas o autoridades bursátiles.

La compañía planea realizar la amortización anticipada del bono “BACHOCO 22” el próximo 9 de julio, con base en las disposiciones legales vigentes. Con ello, los tenedores de estos certificados recibirán el pago correspondiente antes de la fecha originalmente pactada.

¿Por qué importa la salida de Bachoco?

El retiro de Bachoco del mercado bursátil marca el fin de una era para una de las empresas emblemáticas del sector alimentario mexicano.

Su salida del mercado no solo implica una reducción en la transparencia pública de sus operaciones, ya que al no cotizar en bolsa, no está obligada a compartir información periódica con el público, sino también una señal clara de cambio en su estrategia corporativa.

Aunque la empresa no ha explicado a detalle los motivos detrás de esta decisión, la tendencia de deslistarse de los mercados se ha vuelto común entre varias compañías que buscan operar con mayor flexibilidad, evitar regulaciones estrictas o mantener un control más cerrado sobre su capital.

En su comunicado, Bachoco incluye una advertencia sobre declaraciones prospectivas, es decir, proyecciones sobre el futuro de la empresa, aclarando que estas no garantizan resultados y están sujetas a riesgos como la competencia, la regulación gubernamental o cuestiones ambientales.

