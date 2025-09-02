Con el fin de agilizar la circulación y evitar que automovilistas queden atrapados en encharcamientos durante las lluvias, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) desplegó a elementos de la Subsecretaría de Control de Tránsito, policías sectoriales y de la Policía Metropolitana como parte del “Operativo Tlaloque 2025”.

Lee también: ¡Se cae el cielo! Fuertes lluvias de este martes afectan a la CDMX; paradero de Indios Verdes registra encharcamientos

Los uniformados realizan acciones de vialidad en diferentes puntos estratégicos de la ciudad para prevenir percances y garantizar el flujo vehicular.

Como parte de estas labores, se reportó el cierre preventivo en la zona de Churubusco y Río Piedad, en la alcaldía Venustiano Carranza, debido a acumulación de agua; sin embargo, las autoridades informaron que no se registraron vehículos varados en el lugar.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr