El Gobierno de la Ciudad de México informó que avanza en la planeación del proyecto Línea 0, un nuevo corredor de 46 kilómetros a lo largo del Circuito Interior que beneficiará directamente a habitantes de 10 alcaldías.

En la primera fase, se implementará un servicio desde el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria hasta el metro Chapultepec, con lo cual se podrá ofertar una alternativa de movilidad desde las zonas de Polanco y Paseo de la Reforma hasta el CETRAM Huipulco, operando con autonomía el tramo del Estadio Olímpico hasta el metro Universidad.

El objetivo es mejorar la conectividad entre alcaldías. “Este es un proyecto fundamental para asegurar mayores conexiones entre la periferia y el centro, que se reflejará en menores tiempos de traslado para los habitantes de estas zonas”, destacó la administración local en el Primer Informe de Gobierno de Clara Brugada.

Destacó que esta iniciativa constituye un componente estratégico de la política de movilidad con justicia territorial, al facilitar también traslados más eficientes y fortalecer la articulación con otros sistemas como el Metro, Trolebús y RTP.

Avances

Se realizaron trabajos de diagnóstico técnico operativo, diseño conceptual del trazo y coordinación interinstitucional con actores clave.

Estas acciones incluyeron el análisis del parque vehicular actual, la evaluación de la oferta y demanda, y el desarrollo de un esquema de transición hacia un modelo de transporte público ordenado, accesible y moderno.

