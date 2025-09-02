El sistema Metrobús lanzó la licitación para la revisión de hundimientos diferenciales que han afectado la infraestructura como elevadores, pasarelas y estaciones de las líneas 2, 3 y 5.

En la Gaceta de la Ciudad de México el sistema informó sobre los requisitos para las empresas interesadas en realizar el “servicio de dictaminación estructural por asentamientos en estaciones, pasarelas, puentes peatonales, y cubos de elevadores de las líneas 2, 3 y 5”.

Informó que el falló de la empresa ganadora se dará a conocer el 12 de septiembre.

Sin dar detalles de los proyectos ni explicar monto de inversión ni estaciones a analizar, metrobús destacó que las bases del concurso tienen un costo de 4 mil 500 pesos.

