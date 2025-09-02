Más Información

Marco Rubio llega a México para reunión con Sheinbaum; aterriza en el AIFA

VIDEO: Trump anuncia que ataque de EU en el Caribe fue contra Tren de Aragua; Venezuela acusa que fue creado con IA

Tren de Aragua, la organización criminal que nació en una prisión de Venezuela y hoy está en la mira de EU

Asesinan al subsecretario de Política Social de Secretaría del Bienestar de Guerrero; fue baleado en carretera Chilpancingo-Tlapa

Helicóptero se desploma en el Estado de México; Protección Civil reporta dos personas muertas

Sheinbaum se reúne con gasolineros; renuevan acuerdo para estrategia de precio único

El sistema lanzó la para la revisión de hundimientos diferenciales que han afectado la infraestructura como elevadores, pasarelas y estaciones de las líneas 2, 3 y 5.

En la el sistema informó sobre los requisitos para las empresas interesadas en realizar el “servicio de dictaminación estructural por asentamientos en estaciones, pasarelas, puentes peatonales, y cubos de elevadores de las líneas 2, 3 y 5”.

Informó que el falló de la empresa ganadora se dará a conocer el 12 de septiembre.

Sin dar detalles de los proyectos ni explicar monto de inversión ni estaciones a analizar, metrobús destacó que las bases del concurso tienen un costo de 4 mil 500 pesos.

dmrr/cr

