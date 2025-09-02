Más Información

La lanzó la licitación para contratar los servicios para , así como para uno de sus laboratorios de la Coordinación General de Investigación Forense y Servicios Periciales y hacerse de equipo de cómputo.

La convocatoria fue publicada a través de la este martes 2 de septiembre.

“Contratación del servicio para la obtención de dictamen de verificación de instalaciones eléctricas (UVIE); así como reportes, pruebas y proyecto eléctrico, para el Laboratorio de la Coordinación General de Investigación Forense y Servicios Periciales”, refiere la licitación.

Por otra parte, a través de la licitación también busca hacerse de equipos de computo bajo el esquema de arrendamiento, el soporte técnico correspondiente y sus sistemas para optimizar y automatizar las tareas de oficina.

“Contratación de la prestación del servicio integral de arrendamiento de equipo de cómputo, soporte técnico y ofimática”, establece la convocatoria.

El límite para adquirir las bases de la licitación es el jueves 4 de septiembre, posteriormente la apertura de propuesta será el 11 de septiembre, para finalmente dar a conocer el dictamen y el fallo del ganador el 15 de este mes.

