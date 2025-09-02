La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México lanzó la licitación para contratar los servicios para verificar sus instalaciones eléctricas, así como para uno de sus laboratorios de la Coordinación General de Investigación Forense y Servicios Periciales y hacerse de equipo de cómputo.

La convocatoria fue publicada a través de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México este martes 2 de septiembre.

“Contratación del servicio para la obtención de dictamen de verificación de instalaciones eléctricas (UVIE); así como reportes, pruebas y proyecto eléctrico, para el Laboratorio de la Coordinación General de Investigación Forense y Servicios Periciales”, refiere la licitación.

Por otra parte, a través de la licitación también busca hacerse de equipos de computo bajo el esquema de arrendamiento, el soporte técnico correspondiente y sus sistemas para optimizar y automatizar las tareas de oficina.

“Contratación de la prestación del servicio integral de arrendamiento de equipo de cómputo, soporte técnico y ofimática”, establece la convocatoria.

El límite para adquirir las bases de la licitación es el jueves 4 de septiembre, posteriormente la apertura de propuesta será el 11 de septiembre, para finalmente dar a conocer el dictamen y el fallo del ganador el 15 de este mes.

