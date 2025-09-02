La mujer policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) que fue agredida verbalmente por una ciudadana en un punto de revisión del Programa Conduce Sin Alcohol, el pasado fin de semana, ya levantó una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia (FGJ) y ante el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México (COPRED).

La policía estuvo acompañada de sus mandos y de personal de la Dirección General de Asuntos Jurídicos durante la presentación de las denuncias, realizadas este lunes, confirmó esta mañana la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

El incidente por el que la uniformada levantó las denuncias se registró en un punto de revisión del Programa Conduce Sin Alcohol de la SSC, en Avenida Cuauhtémoc y el Eje 3 Sur, en la colonia Doctores, donde una automovilista dio positivo a la prueba y su acompañante insultó a la mujer policía.

Las agresiones verbales fueron captadas en un video que se difundió en redes sociales y tras lo cual se bautizó a la agresora como “lady alcoholímetro” o “lady cerda”.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana conformó esta mañana que dará acompañamiento y asesoría a la mujer policía el tiempo que duré el proceso y la investigación por el caso.

