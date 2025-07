De Lady racista al minuto de silencio por Ozzy

La pregunta fue sencilla ¿Qué acontecimiento reciente ocurrido en México te ha parecido el más surrealista o indignante? Casi nunca salimos a encuestar, pero la avalancha de noticias que se suscitan todos los días en nuestra ciudad y país nos despertó la curiosidad por escuchar otras voces, aquellas de a pie.

Cual reportero encuestador de televisora de los años ochenta, salí a la calle a hacer esa sencilla pregunta y me sorprendió el crisol de nuevas opiniones, algunas muy alejadas a las que escuchamos en el tejido mediático.

“El tema de Lady racista está tomando dos polos de indignación, por una parte, su actitud hacia un policía arañero, el cual, por cierto, fuera del contexto en que fue agredido, es también, para los capitalinos, parte de uno de los grupos más odiados, por ser cómplice de ese robo de cuello blanco que son los parquímetros. Pero fuera de eso, nada justifica el insultarlo por su color de piel. Sin embargo, la manera como fue atacada Ximena Pichel afuera de los juzgados es algo que no está bien y hace cuestionarnos nuestra hipocresía como mexicanos, que también somos racistas y clasistas entre morenos y hoy usamos a una extranjera como chivo expiatorio”. Raquel N.

“El que haya salido libre Marianne Gonzaga, después de tan solo cinco meses, tras acuchillar más de diez veces a Valentina Gilabert, marca uno de los más peligrosos precedentes para el gobierno de Claudia Sheinbaum, en el que, al mismo tiempo, el otro influencer Fofo Márquez fue condenado a 17 años por golpear a una mujer. Ambas agresiones son horribles, pero están mostrando la disparidad en la justicia hacia los hombres que ya existe en México. Un tema escabroso que muchos padres a los que se nos niega ver a nuestros hijos e incluso estamos amenazados con inventarnos algo para procesarnos, no podemos ni siquiera discutir”. Valentín N.

“Lo más surrealista que he visto recientemente es el minuto de silencio que se guardó en el Congreso de la Unión a petición del presidente del senado, Gerardo Fernández Noroña, por la muerte del rockero Ozzy Osbourne. ¡Qué burla en verdad! ¡Qué ridiculez! Prácticamente horas después fue encontrado el cuerpo de la maestra jubilada que conducía un taxi en Veracruz y que fue ajusticiada por un grupo de miados, panzones, cobardes con rifles de alto poder y nadie guardó un minuto de silencio por ella. Ni modo, hay que aprovechar a los famosos para quedar bien y ganar reflectores, mientras se olvida al pueblo”. Luis N.

“Lo más indignante fue cuando en la mañanera se dedicó un rato a hablar del meme viviente en que se convirtió el Chicharito con sus ideas retrógradas sobre las mujeres, pero entre tanto, una maestra jubilada es rodeada por un grupo de cerdos cobardes para que diga su último mensaje con vida. Para esas mujeres que diario estamos en la lucha por sacar adelante a nuestras familias en un México lleno de violencia, la presidenta no dedica un rato en su mañanera. Habemos muchas que hacemos el trabajo de muchos hombres y nos enfrentamos a las mafias para mantener negocios, trabajos, plazas”. María N.

“Lo más surrealista es el gobierno capitalino demandando a la empresa Uber por tener servicio de taxi en motos y al mismo tiempo preparándose para prohibir los vehículos eléctricos que corran a más de 25 kilómetros por hora de las ciclopistas, pero manteniendo una de las ciudades con mayor número de baches mortales del mundo. La otra vez hicimos un recuento en bicicleta con mis amigos por dos alcaldías: la Cuauhtémoc y la Benito Juárez y encontramos más de 634 baches medianos y grandes de profundidad mortal que representan un peligro para los autos, bicis, motos y scooters. Ni modo, mejor hacer demandas y proponer reglamentos arbitrarios para distraer, antes que enfrentarse a las mafias del chapopote que anualmente es la principal fuente para inflar presupuestos en cada alcaldía”. Víctor N.

“Lo más surrealista e indignante que he visto últimamente es el daño al museo de la UNAM por parte de los que marcharon contra la gentrificación. ¿Qué tenía que ver ese museo de una universidad? También las demandas me parecen un tanto obtusas y poco claras y parecen incluso financiadas por grupos oscuros para que crezca una xenofobia en México. Además, es también surrealista que se marche contra la gentrificación y que no se ataque el problema de raíz que son los bajos sueldos y la necesidad de mejores condiciones laborales. Habemos jóvenes con títulos universitarios que estamos ganando entre ocho y 10 mil pesos y somo explotados. Hay gentes que no han recibido aumentos de sueldo en 20 años y la inflación ya redujo sus ingresos al 60 por ciento. El tal Luisito Comunica no es el problema, somos todos los borregos que no marchamos con la misma energía para pedir mejores sueldos”. Diego N.

Hubo más interesantes respuestas, pero lamentablemente no podemos incluirlas todas. No obstante, incorporaremos al menos una vez al mes este formato de encuesta de televisora de los años ochenta (risas), porque resultó muy útil para medir el pulso de los ciudadanos y sus opiniones con respecto a esos acontecimientos que todos los días nos calan, nos duelen, nos indignan e incluso nos ridiculizan como ciudad y nación.