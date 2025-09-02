Alcaldía Benito Juárez refuerza plan “Estadio Seguro”; Operativo Ladrillera seguirá en los alrededores de la Ciudad de los Deportes

La alcaldía Benito Juárez y los representantes del Estadio Ciudad de los Deportes acordaron los lineamientos que garantizarán la operación del programa “Estadio Seguro”, con el objetivo de proteger a los asistentes y a los vecinos de la colonia Ciudad de los Deportes.

Como parte de estas acciones, se determinó que se mantendrá vigente el Operativo Ladrillera, que contempla cierres viales parciales o totales en las inmediaciones del inmueble, dependiendo del aforo en cada evento deportivo.

De acuerdo con lo establecido, la responsabilidad sobre el control de accesos, la seguridad y la logística al interior del estadio recae por completo en el personal capacitado del Estadio Ciudad de los Deportes o en quien la empresa operadora designe.

Lee también La Selección Mexicana es víctima de la delincuencia; reportan robo en el autobús del Tricolor

Por su parte, la alcaldía Benito Juárez, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), será la encargada del operativo en el perímetro exterior, incluyendo los cierres de vialidades previstos en el Operativo Ladrillera. Además, dispondrá de equipos para Protección Civil, servicios prehospitalarios y rescate urbano, a fin de atender cualquier eventualidad.

El Estadio Ciudad de los Deportes notificó a la alcaldía los avisos de espectáculos públicos y los planes de contingencia en materia de protección civil y seguridad para la realización de los próximos ocho partidos programados por la Liga MX.

Tras revisar la documentación, la alcaldía informó que no existe impedimento para llevar a cabo los encuentros, pues se cumplen con los requisitos establecidos, garantizando la seguridad de asistentes y vecinos.

Lee también Estrella de la Liga MX se va de México; solo jugó seis partidos

Asimismo, se anunció que las autoridades mantendrán revisiones permanentes en el inmueble para verificar el cumplimiento de las normas durante los eventos.

Finalmente, la alcaldía subrayó que su único interés es que todos los eventos públicos en la demarcación cuenten con planes de Protección Civil y seguridad apegados a la normativa, asegurando un sano esparcimiento, orden y protección para todos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL