Barra Brava Exprés: Alcalde de Benito Juárez tiene la intención de clausurar, otra vez, el estadio de la Ciudad de los Deportes

Hay una versión que se maneja en los pasillos de la Federación Mexicana de Futbol acerca de que el alcalde de Benito Juárez, Luis Alberto Mendoza, pretende clausurar (otra vez) el estadio de la Ciudad de los Deportes... Y con etiqueta de urgente, por lo que existe la posibilidad de que el América deba buscar otra sede para recibir este sábado al Pachuca.

En la Liga MX ya tocaron base con la administración del inmueble y les aseguran que no hay justificación alguna para que el inmueble sea clausurado, por lo que se desconoce si existe algo detrás que provoque esta decisión.

Por ahora, es una versión que ha surgido, pero en la Liga MX ha comenzado a tomar previsiones y ya buscan un estadio alterno para efectuar el choque entre las Águilas y los Tuzos este sábado por la noche, además de que -en caso de que se presente la clausura- preparan acciones legales contra Mendoza.

El 2 de noviembre del año anterior, Mendoza clausuró el estadio de la Ciudad de los Deportes y la Plaza México debido a que efectuaban eventos de forma simultánea. En la primera había un concierto y en el segundo un partido entre el Cruz Azul y el Santos Laguna.