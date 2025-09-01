Estrella de la Liga MX se va de México; solo jugó seis partidos

El cierre del mercado de fichajes en Europa se dio hace unas horas, dejando en los últimos segundos un movimiento que afectó a un equipo de la Liga MX.

Luego de que parecía que los clubes mexicanos no se verían afectados, una oferta de último momento provocó la salida de una de sus estrellas, quien no dudó en aprovechar la oportunidad de ir a España.

Se trata de Alexandre Zurawski “Alemão”, futbolista hasta hace unas horas de los Tuzos del Pachuca, quien recibió una oferta del Rayo Vallecano para ir en busca de nuevos objetivos en tierras ibéricas.

El brasileño, quien había jugado en el Real Oviedo la temporada pasada y fue presentado como refuerzo estelar del equipo hidalguense el pasado 21 de julio, terminó su relación laboral con una marca de seis partidos.

La transferencia fue confirmada por las redes sociales del equipo mexicano, que le desearon suerte al futbolista en su nuevo reto, dejando un importante vacío en el equipo de Jaime Lozano.

"Todo fue entre ayer y hoy, no hemos tocado el tema. Para mí, la llegada de Alemão nos daba competencia… fue titular, marcó en Leagues Cup y cuando mejor se afianzaba, se va", declaró Lozano.

En su breve paso por México, el futbolista marcó un gol con la camiseta de Pachuca, mismo que consiguió en la Leagues Cup ante el Galaxy.