Moisés Muñoz se burla del mal momento de Chivas; saca su lado americanista en plena transmisión

Guadalajara está viviendo un terrible Apertura 2025 en la Liga MX, torneo en el que, bajo las órdenes de Gabriel Milito, no ha logrado los resultados esperados.

Con una racha negativa y la presión de los aficionados creciendo partido a partido, la situación actual de la institución ha sido motivo de burlas por parte de los fans del América, quienes no han dejado pasar la oportunidad de reírse del archirrival.

Lee también Robert Prosinecki jugó con Hugo Sánchez en el Real Madrid y lo recuerda con orgullo; “Era fantástico, un distinto”

Entre esas burlas y comentarios contra Chivas, destacó el realizado por Moisés Muñoz, exjugador azulcrema y comentarista, quien durante una transmisión se burló de los tapatíos.

Todo ocurrió durante el partido entre América y Pachuca en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes, donde, con el micrófono de Layvtime —la plataforma de Miguel Layún—, tundió a los tapatíos.

Lee también Marco Antonio 'Gato' Ortiz se va de México y presume entrenamiento en la cancha de Boca Juniors

"Para los que dicen que 'arriba las Chivas, arriba las Chivas', pues sí, arriba del Puebla y Querétaro nada más. Son de los únicos de los que pueden estar arriba", mencionó, desatando las risas de sus compañeros y los seguidores.

En la presente temporada, Guadalajara suma cuatro unidades, teniendo en el calendario como siguiente rival al América, que ha logrado despertar en sus últimos juegos.