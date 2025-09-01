Más Información

Luego de días en boca de todos por su actuación en el partido entre Atlas y América, en la cancha del Estadio Jalisco, Marco Antonio 'Gato' Ortiz sorprendió a los fanáticos de la Liga MX tras realizar un viaje al extranjero.

El experimentado central, quien posee gafete FIFA y que hace unas horas tuvo actividad como encargado del juego entre Santos y Tigres, aprovechó la pausa por la Fecha FIFA y viajó a Argentina.

Mediante redes sociales, se dio a conocer una fotografía de Ortiz, quien durante la pausa se encuentra entrenando en las instalaciones de Boca Juniors, con el deseo de mejorar su rendimiento.

La presencia de Marco Antonio generó de inmediato todo tipo de comentarios por parte de los usuarios en redes sociales, quienes recordaron las polémicas en las que se ha visto envuelto y, de paso, externaron su deseo de que se quede en el país sudamericano.

El árbitro, quien hace unos meses recibió una sanción por parte de la Concacaf al pedirle la camiseta al astro argentino Lionel Messi, espera seguir siendo constante en el futbol mexicano para llegar a la Copa del Mundo de 2026.

