¡El Grande Americano vuelve a México!; se presentará el fin de semana en una función de Lucha Libre AAA

El fenómeno de popularidad en la lucha libre llamado El Grande Americano volverá a presentarse en México como parte de la estrategia que tiene WWE con Lucha Libre AAA. El enmascarado tuvo un gran recibimiento por parte de la afición mexicana, por lo que fue nuevamente requerido para una función de la Caravana Tres Veces Estelar.

Amado por los fanáticos mexicanos, la empresa estadounidense prestará al extranjero para una fecha en el norte del país. El Showcenter Complex de Monterrey, Nuevo León será sede de la siguiente presentación de Triple A, en donde El Grande Americano vivirá un mano a mano en contra de un elemento nacional frente al público regio.

El Fiscal, hijo del enigmático Abismo Negro, será el oponente de El Grande Americano en la función de Lucha Libre AAA como parte de su gira Alianzas. Otros elementos de WWE estarán presentes en dicha función.

¿Qué luchadores de WWE se presentarán con Triple A en Monterrey?

Además del mano a mano entre El Fiscal y El Grande Americano, Lucha Libre AAA tendrá un combate por sus campeonatos de parejas mixtas en donde Mr. Iguana y La Hiedra defenderán los títulos en contra de Lince Dorado y Lola Vice.