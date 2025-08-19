El Grande Americano, estrella de la WWE revela ser fanático del América; así lo contó en una dinámica

Uno de los personajes que ha ganado fuerza dentro de la WWE entre el público mexicano es, sin duda alguna, El Grande Americano, gladiador que nació como rival de los estetas mexicanos de la empresa y que, en pocos meses, ha logrado ganarse un lugar en los shows principales de la compañía gracias a su calidad en el ring.

La buena relación y el recibimiento por parte de los fans se ha visto reflejada en sus recientes visitas a México, país en el que ha tenido una gran conexión gracias a su buen español y su amor por la música mexicana.

El personaje, actualmente interpretado por Ludwig Kaiser debido a la lesión de Chad Gable, ha generado gran expectativa por su estilo provocador y su conexión.

Un ejemplo de lo feliz que se siente en tierras aztecas se dio en la reciente edición de Triplemanía, donde compartió la lucha estelar con Dragón Lee, Hijo del Vikingo y Dominik Mysterio por el Megacampeonato de AAA, combate en el que salió acompañado de mariachi.

El gladiador, quien según información de la empresa comandada por Triple H nació en el Golfo de México y tiene una gran historia en el deporte, compartió en una reciente dinámica que es fan del América.

En el segmento compartido en redes sociales, el enmascarado expresó su afición por los azulcremas, además de reiterar que es mexicano y que su ídolo de la infancia es El Santo.