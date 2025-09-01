La Selección Mexicana es víctima de la delincuencia; reportan robo en el autobús del Tricolor

El comienzo de la concentración de la Selección Mexicana para afrontar la fecha FIFA de septiembre no empezó de la mejor manera para la escuadra comandada por Javier Aguirre, al reportarse un incidente en Oakland, California.

El equipo mexicano, que se encuentra en plena preparación para enfrentar a Japón este 6 de septiembre y que continúa recibiendo a los convocados, habría sido víctima de la delincuencia en Estados Unidos.

Lee también Marco Antonio 'Gato' Ortiz se va de México y presume entrenamiento en la cancha de Boca Juniors

De acuerdo con información de Televisa, unos ladrones robaron algunos artículos y material de entrenamiento del camión del Tricolor, un hecho que no es nuevo debido a la inseguridad en la ciudad.

“La mayoría de la afición y de la gente en Oakland dice que tengas mucho cuidado, es una ciudad hasta cierto punto insegura. El hotel está ubicado en el downtown y, desafortunadamente, ayer unos colegas de Claro Sports tuvieron un tema de delincuencia: les abrieron una camioneta y les robaron un baúl con artículos para entrenamientos. No saben exactamente qué fue lo que les robaron; se llevaron todo el baúl, pero contenía equipo para el trabajo y los entrenamientos”, mencionó Gibrán Araige, reportero de Televisa.

Lee también Estrella de la Liga MX se va de México; solo jugó seis partidos

¿CUÁNDO Y DÓNDE VER EL PARTIDO?

La Selección Mexicana se enfrenta a Japón en un partido amistoso que promete ser más que una simple preparación rumbo al Mundial 2026.

México y Japón se han enfrentado pocas veces, pero con resultados parejos. El último encuentro oficial fue en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, donde México ganó el partido por el tercer lugar.

México vs Japón