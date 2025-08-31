Más Información

Liga MX: Así marcha la tabla de posiciones al terminar la jornada 7 del Apertura 2025

Liga MX: Así marcha la tabla de posiciones al terminar la jornada 7 del Apertura 2025

Resultado: Xolos vence al Necaxa y se acerca a zona de clasificación directa

Resultado: Xolos vence al Necaxa y se acerca a zona de clasificación directa

Luis Urías firma con Cerveceros un contrato de Ligas Menores; se unirá a su filial en Nashville

Luis Urías firma con Cerveceros un contrato de Ligas Menores; se unirá a su filial en Nashville

Lionel Messi es despreciado en Seattle; regalan su camiseta a cambio de una del Sounders

Lionel Messi es despreciado en Seattle; regalan su camiseta a cambio de una del Sounders

Liga MX: Tijuana vs Necaxa - EN VIVO - Jornada 7 - Apertura 2025

Liga MX: Tijuana vs Necaxa - EN VIVO - Jornada 7 - Apertura 2025

La jornada 7 del torneo Apertura 2025 de la llegó a su fin con la goleada de los Xolos al Necaxa en el estadio Caliente, y así se movieron algunos lugares en la tabla de posiciones, misma que lidera Rayados de Monterrey en solitario con 18 unidades.

La Pandilla se mantiene en la cima producto de seis victorias y apenas una derrota, pero lo siguen de cerca el América y el Cruz Azul con 17 puntos respectivamente.

Lee también

En el cuarto lugar están los Tigres con 13 unidades, mismas que el Toluca y el Pachuca, quienes completan la zona de clasificación directa.

En zona de Play-In se encuentran los Xolos de Tijuana (12 puntos), los Bravos de Juárez (11 puntos), el León (10 puntos) y los Pumas (9 puntos), que sellaron un triunfo agónico frente al Atlas gracias al primer gol de Aaron Ramsey en México.

En la parte baja de la tabla de posiciones (lugar 16) y fuera de zona de clasificación está el Guadalajara, que perdió contra Cruz Azul en el estadio Akron y estira una larga racha sin conocer la victoria en Liga MX.

Lee también

La tabla de posiciones de la jornada 7
La tabla de posiciones de la jornada 7

Google News

Noticias según tus intereses

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios