Liga MX: Así marcha la tabla de posiciones al terminar la jornada 7 del Apertura 2025

La jornada 7 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX llegó a su fin con la goleada de los Xolos al Necaxa en el estadio Caliente, y así se movieron algunos lugares en la tabla de posiciones, misma que lidera Rayados de Monterrey en solitario con 18 unidades.

La Pandilla se mantiene en la cima producto de seis victorias y apenas una derrota, pero lo siguen de cerca el América y el Cruz Azul con 17 puntos respectivamente.

En el cuarto lugar están los Tigres con 13 unidades, mismas que el Toluca y el Pachuca, quienes completan la zona de clasificación directa.

En zona de Play-In se encuentran los Xolos de Tijuana (12 puntos), los Bravos de Juárez (11 puntos), el León (10 puntos) y los Pumas (9 puntos), que sellaron un triunfo agónico frente al Atlas gracias al primer gol de Aaron Ramsey en México.

En la parte baja de la tabla de posiciones (lugar 16) y fuera de zona de clasificación está el Guadalajara, que perdió contra Cruz Azul en el estadio Akron y estira una larga racha sin conocer la victoria en Liga MX.

