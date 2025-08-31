Los mejores MEMES de la victoria de los Pumas ante Atlas; se lanzaron contra el arbitraje

En Ciudad Universitaria, los Pumas de Efraín Juárez se impusieron por la mínima diferencia al Atlas en la jornada 7 del Apertura 2025.

Sin embargo, el triunfo quedó opacado por las polémicas decisiones arbitrales que desataron la furia y el ingenio de la afición en redes sociales.

Los memes, cargados de humor y críticas, no se hicieron esperar, convirtiendo la noche en un espectáculo tanto dentro como fuera de la cancha.

El partido comenzó con intensidad, pero el árbitro, apoyado por el VAR, algunos goles de los universitarios, desatando el descontento entre los aficionados.

A pesar de las adversidades, Pumas logró el objetivo con un gol de Aaron Ramsey, el mediocampista galés conocido por su supuesta “maldición”. Su tanto, anotado en medio de una tormenta que azotó Ciudad Universitaria, desató otra oleada de burlas.

La combinación de la polémica arbitral y el gol bajo el diluvio dio material de sobra para que los aficionados expresaran su pasión y humor.

A continuación, les dejamos los mejores MEMES del partido:

Lo de cada jornada, el arbitraje perjudicando a Pumas.



Imposible competir así. pic.twitter.com/jeJ6NG3sQ7 — Marco 🆇 (@__ElBicho007) August 31, 2025

Ruvalcaba en el próximo partido pic.twitter.com/myMBI8OJkR — Spa89dlbu (@spank89balo) August 31, 2025

Las tomad del VAR en el Pumas-Atlas:pic.twitter.com/HtM7MFrtUr — Información Real de Atlas (@InfoRealDeAtlas) August 31, 2025

Como el VAR y el “árbitro” quieren que jueguen los delanteros de Pumas. pic.twitter.com/FzonJj2GTn — Fan Puma ⍽ (@FanPumaOficial) August 31, 2025