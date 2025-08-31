Pumas consigue una victoria in extremis ante Atlas; Aaron Ramsey se estrena como goleador

“En el futbol a veces se te dan las cosas o no se te dan”, dijo Adalberto Carrasquilla hace unos días. El panameño tenía razón.

Los Pumas consiguieron una victoria (1-0) más que sufrida ante el Atlas en el Olímpico Universitario.

La escuadra auriazul se quedó con tres puntos más que valiosos en un partido que tuvo de todo. Polémica arbitral, intensa lluvia y la aparición de un héroe inesperado.

Dos goles anulados por el VAR, un penalti no señalado y, de nueva cuenta, la falta de contundencia le causó estragos al equipo de Efraín Juárez. La Diosa Fortuna no estuvo de su lado o, al menos, eso parecía.

En el minuto 91, cuando todo parecía indiciar que los Pumas otra vez dejarían escapar dos unidades en su propia casa, el jugador que nadie esperaba se hizo presente para conseguir la ventaja y el triunfo in extremis.

Aaron Ramsey ingresó de cambio en el segundo tiempo (74'), con el objetivo de ser una solución en la ofensiva. Cumplió con creces.

Con menos de 20 minutos sobre el terreno de juego, el ex del Arsenal y de la Juventus se estrenó como goleador del conjunto universitario.

Tras un gran cobro de tiro de esquina, por parte de Rodrigo López, el futbolista británico se desmarcó, apareció completamente solo dentro del área y mandó el esférico al fondo de las redes rojinegras.

Su emoción al celebrar lo dijo todo. El capitán de Gales se quitó la camiseta y mostró, con orgullo, el 10 que porta a la afición auriazul en las tribunas. CU explotó en locura. No era para menos.

Aaron Ramsey le dio el triunfo a los Pumas. Un triunfo más que esperado y, sobre todo, más que importante para las aspiraciones del equipo de Efraín Juárez. La ilusión regresó a CU, gracias al refuerzo bomba, esa bomba que ya explotó.