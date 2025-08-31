La polémica se desató en el partido de Pumas vs Atlas de la Jornada 7 del Apertura 2025, donde el VAR y el árbitro central le anularon un gol a Jorge Ruvalcaba, decisión que no le agradó a los futbolistas ni a la afición en redes sociales.

Los universitarios eran inmensamente superiores a los Rojinegros, ya habían tenido ocasiones muy claras de gol, pero no lograban concretarlas e incluso sufrieron la anulación de dos anotaciones.

El primer gol anulado fue a Alan Medina, refuerzo de Pumas, que había aprovechado un trazo largo para abrir el marcador; sin embargo, el atacante universitario estaba en fuera de lugar y su tanto fue echado para atrás.

Cerca del final del primer tiempo apareció Jorge Ruvalcaba para poner el 1-0, lo que ocasionó una gran celebración por parte del futbolista y sus compañeros, pero el VAR volvía a intervenir y junto al silbante volvieron a anularle un gol al cuadro local.

Esta decisión provocó la molestia del propio jugador, de Efraín Juárez y de todo el plantel universitario. En la acción, el balón rebotó en un defensor del Atlas, ese rebote salió en dirección a la mano de Ruvalcaba que posteriormente logró anotar.

¿Qué dice el reglamento?

Fernando Guerrero, exárbitro de la Liga MX, publicó lo que dicta la regla con este tipo de acciones.

"Mano accidental de Ruvalcaba, donde hay INMEDIATEZ de éste jugador y mete el gol. No se debe mandar a revisión porque es un hecho que le pego en la mano y solo se aplica la regla."

Mano accidental de Ruvalcaba @PumasMX donde hay INMEDIATEZ de éste jugador y mete el gol.

🚨🚨No se debe mandar a revisión porque es un hecho que le pego en la mano y solo se aplica la regla.

Que perdida de tiempo en revisar jugada tan sencilla. @AtlasFC

Buen instructor tienen… pic.twitter.com/mF2HmT766w — El Cantante Guerrero (@cantantearbitro) August 31, 2025

A pesar de esa explicación, la afición universitario siguió sin estar de acuerdo con la decisión del cuerpo arbitral.