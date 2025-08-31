Seattle Sounders vs Inter Miami: Canales y horario para ver EN VIVO final de la Leagues Cup; HOY

Seattle Sounders e Inter Miami definen este día al campeón de la Leagues Cup 2025, la cual volvió a ser dominada por la MLS, siendo esta la tercera vez de manera consecutiva en la que la liga estadounidense supera a la Liga MX.

Ambas escuadras ya saben lo que es disputar la final de este torneo, aunque cada uno de ellos han experimentado diferentes emociones en el duelo definitorio.

Los Sounders están disputando su segunda final de la Leagues Cup, con la misión de ganar el título, algo que no lograron en 2022.

Las Garzas quieren su segunda Leagues Cup, la primera la conquistaron en 2023, torneo en el que llegó Lionel Messi. En caso de ganar, el Inter Miami se convertiría en el equipo más galardonado en este torneo.

Inter Miami se encargó de eliminar a su acérrimo rival el Orlando City, donde Messi se lució con un doblete para impulsar a su escuadra hasta la final del torneo. El conjunto liderado por el argentino vino de atrás para sellar un 3-1 a su favor.

Por su parte, Seattle Sounders se impuso 2-0 al LA Galaxy, gracias a las anotaciones de Pedro de la Vega y Osaze De Rosario, además de sufrir la expulsión de Nouhou Tolo.

