Más Información

Liga MX: Pumas vs Atlas – EN VIVO – Jornada 7 – Apertura 2025

Liga MX: Pumas vs Atlas – EN VIVO – Jornada 7 – Apertura 2025

Gol de Ruvalcaba es anulado por una mano; ¿Fue correcta la decisión?

Gol de Ruvalcaba es anulado por una mano; ¿Fue correcta la decisión?

Diablos Rojos del México empatan la Serie de Campeonato de Zona Sur; vencieron 6-4 a Piratas

Diablos Rojos del México empatan la Serie de Campeonato de Zona Sur; vencieron 6-4 a Piratas

Exfutbolista de Cruz Azul confesó que casi pierde la vida por una bacteria; "El doctor me dijo que pude morir"

Exfutbolista de Cruz Azul confesó que casi pierde la vida por una bacteria; "El doctor me dijo que pude morir"

Seattle Sounders vs Inter Miami: Canales y horario para ver EN VIVO final de la Leagues Cup; HOY

Seattle Sounders vs Inter Miami: Canales y horario para ver EN VIVO final de la Leagues Cup; HOY

Seattle Sounders e Inter Miami definen este día al campeón de la Leagues Cup 2025, la cual volvió a ser dominada por la MLS, siendo esta la tercera vez de manera consecutiva en la que la liga estadounidense supera a la Liga MX.

Ambas escuadras ya saben lo que es disputar la final de este torneo, aunque cada uno de ellos han experimentado diferentes emociones en el duelo definitorio.

Los Sounders están disputando su segunda final de la Leagues Cup, con la misión de ganar el título, algo que no lograron en 2022.

Lee también:

Las Garzas quieren su segunda Leagues Cup, la primera la conquistaron en 2023, torneo en el que llegó Lionel Messi. En caso de ganar, el Inter Miami se convertiría en el equipo más galardonado en este torneo.

Inter Miami se encargó de eliminar a su acérrimo rival el Orlando City, donde Messi se lució con un doblete para impulsar a su escuadra hasta la final del torneo. El conjunto liderado por el argentino vino de atrás para sellar un 3-1 a su favor.

Lee también:

Por su parte, Seattle Sounders se impuso 2-0 al LA Galaxy, gracias a las anotaciones de Pedro de la Vega y Osaze De Rosario, además de sufrir la expulsión de Nouhou Tolo.

Horario y transmisión para ver EN VIVO el Seattle Sounders vs Inter Miami

  • Fecha: domingo 31 de agosto
  • Horario: 18:00 horas
  • Lugar: Lumen Field
  • Transmisión: Apple TV y Canal 9

Google News

Noticias según tus intereses

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios