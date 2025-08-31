Michel Leaño reaparece en las redes tras dejar el futbol y revela su nuevo sueño

Marcelo Michel Leaño, exentrenador de Chivas, ha vuelto a captar la atención tras un tiempo alejado de los reflectores del futbol.

A través de las redes sociales, específicamente en un video de TikTok del podcast 'Nos vemos en la cima', que él mismo conduce, el ahora empresario sorprendió al revelar su nueva meta.

Leaño, quien dejó el futbol en 2022 tras su salida del Rebaño, donde también fungió como director deportivo juvenil, decidió emprender nuevos proyectos.

Su carrera como entrenador comenzó a los 28 años en Venados de Mérida, en el entonces Ascenso MX, donde dejó una frase memorable: “Quien mira hacia fuera sueña y quien mira hacia adentro despierta; yo sueño despierto, en que voy a ser el mejor entrenador del país, voy a ganar todo en México, voy a ir a España y voy a ganar todo, voy a ir a Inglaterra y voy a ganar todo. Después voy a regresar a la Selección Mexicana a ganar el Mundial”.

Estas palabras, pronunciadas en 2016, reflejaban su ambición desbordada, aunque sus resultados no siempre estuvieron a la altura de sus expectativas.

¿Cuál es el sueño más ambicioso de Michel Leaño?

El extécnico sorprendió al revelar la nueva meta que tiene entre manos, la cual es entrevistar al Papa León XIV. Este sueño, que describió con entusiasmo y una amplia sonrisa, llamó la atención de sus seguidores, ya que se aleja del ámbito deportivo que lo vio crecer.

A lo largo de su carrera, Leaño dirigió a equipos como Coras de Tepic, Zacatepec y Necaxa, siendo este último donde logró su mayor éxito al conquistar la Supercopa de México en 2018, el único título de su trayectoria como técnico.

Sin embargo, su paso por Chivas fue turbulento, con resultados negativos que culminaron en su salida, dejando una marca como uno de los entrenadores menos exitosos en la historia reciente del club.