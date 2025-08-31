Miguel Layún arremete contra aficionado de Chivas; "Te da pena que no ganen títulos"

Miguel Layún es uno de los futbolistas más queridos por la afición del América, quien, gracias a su talento en la cancha, se ganó el respeto tras una etapa muy difícil.

Con esa etiqueta y tras su retiro, no es sorpresa que el exjugador del Atalanta sea una personalidad identificada con los colores, lo que le ha generado algunas discusiones y enfrentamientos.

Situación que compartió Layún, quien no dudó en relatar una anécdota con un fan de Chivas, con el que tuvo una pequeña discusión y salió, sin dudarlo, en defensa de los azulcremas.

"Yo iba caminando en un centro comercial y me gritan '¡Arriba las Chivas!'. Me parece muy bien que apoyen a sus equipos. Estos se quieren hacer los graciosos, porque además se escondió, y le dije: 'No te escondas, no pasa nada. ¿O qué, te da pena que no ganen títulos?'", contó Layún.

El también exfutbolista del Porto de Portugal agregó que, en esa ocasión, recibió el reproche del aficionado tapatío, quien tuvo respuesta de Layún para cerrar lo ocurrido.

"Me dijo: 'Nosotros no compramos títulos', muy digno, y se llevó su respectiva respuesta, que fue: 'Porque no les alcanza'", finalizó.

El relato del exjugador, quien ahora es comentarista de Televisa, despertó una gran cantidad de opiniones, la gran mayoría en su contra por su actitud.