Javier 'Chicharito' Hernández es abucheado por la afición de Chivas; ya no lo quieren en el equipo

Guadalajara jugó hace unas horas en casa ante Cruz Azul, un duelo muy importante que significaba, para los rojiblancos, retomar la confianza en el proyecto de Gabriel Milito.

Por desgracia para Chivas, el resultado fue adverso al caer 2-1 ante los celestes, en un juego que contó con la reaparición de Javier 'Chicharito' Hernández, elemento que, tras una larga ausencia por lesión, sumó minutos en el partido.

Hernández, quien ha dado más de qué hablar por sus actitudes fuera de la cancha que por su participación con la institución, ingresó en la recta final del partido por Santiago González.

La vuelta de la gran estrella mexicana y exjugador del Real Madrid no pasó desapercibida para los aficionados, quienes, molestos por lo poco hecho por los rojiblancos, reprocharon la aparición del atacante de 37 años de edad.

Con el anuncio de su ingreso, un sector del Estadio Akron lanzó abucheos para el delantero, quien, desde su regreso al equipo tras su paso por la MLS, ha marcado únicamente tres goles oficiales.

Luego del silbatazo final, que significó ver al equipo en el puesto 16, empatado con Querétaro y Puebla, los fanáticos cerraron la noche con un gran reproche para el club, que tendrá unos días de descanso por la fecha FIFA antes de enfrentar al América.