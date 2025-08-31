André Jardine, triste por jugar sin afición ante Pachuca; "esto nos hace extrañar el Estadio Azteca, nuestra casa", dijo

Ayer frente a Pachuca, América tuvo que jugar sin afición por órdenes del alcalde d el Benito Juárez, Luis Alberto Mendoza. En un estadio Ciudad de los Deportes desolado, las Águilas se impusieron 2-0 a los Tuzos.

Y aunque jugaron un buen partido, la alegría no fue total en el seno azulcrema. André Jardine, técnico del América, lamentó que su afición no estuviera con ellos.

"Sentimos la ausencia de la gente, de mi parte, las autoridades siempre deben intentar evitar esto, es una fiesta, la gente espera mucho estos días. Es triste ver un partido como este, lamentamos mucho, estamos contando los días para volver a estar con la gente”, dijo el brasileño.

Luego de lo sucedido con la autoridades, que cabe señalar, no es la primera vez desde que se mudaron al estadio Ciudad de los Deportes, sonaron peticiones y rumores de que las Águilas podrían emigrar a otra sede; sin embargo, Jardine no lo ve como la mejor opción.

“No, particularmente no, ya nos adaptamos a este lugar, todo lo que pasó nos hace extrañar el Estadio Azteca, que es nuestra casa, eso jamás pasaría ahí", mencionó André el conferencia de prensa.

"Nosotros queremos crear esta conexión, la gente está viniendo más a este estadio y es un trabajo arduo de la gente, sentirse en casa, pero cuando pasan cosas como estas, vamos en contra del objetivo que tenemos, queremos estadios llenos, es el objetivo de la liga, para los que ven en otros países, estadios llenos, buenos partidos, la gente es clave para vender el producto y hacernos fuertes en el futbol mexicano”, lanzó contundente.

El siguiente partido de local del América después de la fecha FIFA será frente a las Chivas del Guadalajara y por ahora todavía se desconoce si para el sábado 13 de septiembre ya se podrá contar con aficionados.