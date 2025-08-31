Álvaro Morales llama "perdedores y mediocres solapadores" a aficionados de Chivas; lo amenazan en redes sociales

Más Información

Este sábado las Chivas perdieron (1-2) ante Cruz Azul por la jornada 7 del torneo Apertura 2025 y estiró su racha de malos resultados a cuatro partidos consecutivos sin conocer la victoria en la Liga MX. Como era de esperarse, el periodista deportivo aprovechó este momento para atacar y burlarse de la afición rojiblanca, aunque estos respondieron con amenazas en redes sociales.

A través de una serie de publicaciones en X, antes Twitter, el conductor de ESPN aseguró que la gente debería sentir pena por los aficionados del Rebaño.

"Cuando usted vea a un chiva en la calle identificará a un perdedor y mediocre solapador. Sienta pena por esa 'clase' de aficionados'", escribió Morales.

Más tarde, aseguró que el momento que vive el Guadalajara no es algo atípico.

"No, no es crisis en Chivas: es su absoluta normalidad", agregó.

La burla de Álvaro Morales hacia Chivas
La burla de Álvaro Morales hacia Chivas

AMENAZAS DE AFICIONADOS DE CHIVAS A ÁLVARO MORALES

En los comentarios a la publicación, hubo aficionados del Rebaño que coincidieron con su postura, exigiendo un cambio en la directiva o, al menos, en el banquillo rojiblanco, criticando la falta de campeonatos desde la salida de Matías Almeyda.

Sin embargo, otros optaron por amenazar al periodista reconocido por provocar a los "chivahermanos" desde hace varios años.

Las amenazas de aficionados de Chivas hacia Álvaro Morales
Las amenazas de aficionados de Chivas hacia Álvaro Morales
Las amenazas de aficionados de Chivas hacia Álvaro Morales
Las amenazas de aficionados de Chivas hacia Álvaro Morales
Las amenazas de aficionados de Chivas hacia Álvaro Morales
Las amenazas de aficionados de Chivas hacia Álvaro Morales

"A este muchacho alguien, no se quién, le va a dar unos madrazos uno de estos días. Todos estamos en contra de la violencia, pero este muchacho lo pide a gritos. ¿Quién será el héroe que lo haga?", escribe un usuario.

Otro, comentó que "ojalá nos encontremos en un lugar público con mi camisa del Rebaño para que me lo digas de frente. Fácil insultar detrás de una pantalla".

Finalmente, hubo otros que comentaron que "cruzaste una línea, está bien tirarle con todo al equipo, burlarte deportivamente y exhibirlos como tal, pero meterte ya con las personas no es ético ni moral, no te quejes el día que te pase algo en la calle, tú estás generando un odio que va a regresar a ti tarde o temprano".

