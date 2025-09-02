El Gobierno de la Ciudad de México informó que efectuará una inversión de 114 millones de pesos para la implementación del “Centrobús”, que abarca la adquisición de 11 unidades eléctricas que recorrerán monumentos y lugares emblemáticos de esta zona de la capital.

En el Primer Informe de Gobierno de Clara Brugada señaló que la Red de Transporte de Pasajeros operará dichos camiones que serán unidades eléctricas de última generación, con bajo impacto ambiental. Estas unidades conforman una nueva ruta que recorrerá los principales sitios y monumentos del Centro Histórico "bajo un esquema de bajo costo para las personas usuarias".

"El Centro Histórico es el corazón social y cultural de la Ciudad de México, por lo que los desplazamientos dentro de él deben poder realizarse de forma rápida y eficiente”.

“La gran concentración de actividades económicas y culturales en él crea un escenario complejo para la movilidad, por lo que es importante introducir mejores formas de moverse dentro de esta zona”.

En el informe detalló que en agosto de 2025, la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) llevó a cabo los preparativos para la Licitación Pública Internacional para la adquisición de estas 11 unidades eléctricas, en la cual participaron diversas empresas.

"Los autobuses seleccionados cumplirán con las bases técnicas establecidas y ofrecerán la mejor relación calidad-precio".

EL UNIVERSAL publicó el pasado 9 de mayo que el coordinador General de la Autoridad del Centro Histórico, Carlos Cervantes Godoy, explicó que "la idea es incorporar una ruta de transporte eléctrico que recorra los principales sitios del Centro Histórico", la cual ayude a desplazar no sólo a los visitantes cotidianos de la zona, sino al flujo de gente que va a acercarse a visitar la ciudad con motivo del Mundial.

