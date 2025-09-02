Más Información

Calendario SEP: conoce los puentes y días feriados de septiembre 2025; así quedaron establecidos

Elektra sorprende de nuevo y confirma que los mejores regalos son los que no se planean

"Lady Cerda": policía denuncia a mujer que la insultó durante alcoholímetro en CDMX; esto pasará

El Conjuro 4: ¿cuál es el orden para ver las películas de los Warren?; esto se sabe

Luna de Cosecha 2025: ¿cuál es el origen y el simbolismo detrás de su nombre?; descúbrelo aquí

Terminaron las vacaciones de verano y este 1 de septiembre millones de estudiantes de educación básica iniciaron el nuevo .

Por ello, muchos ya se preguntan por los próximos puentes, festivos y vacaciones.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) ya anunció el calendario definitivo y aquí desglosamos los días de descanso oficiales de septiembre.

Conoce los puentes y días feriados de septiembre 2025

El calendario de la SEP marca los siguientes días en los que no habrá clases, días feriados o puentes en septiembre.

Estos son los días de descanso que se tendrán en el mes de septiembre
El 8 de septiembre se realizará una jornada de concientización sobre la gravedad del abuso sexual y el maltrato infantil, donde se realizarán diferentes actividades para que los estudiantes reflexionen sobre el tema.

El 16 de septiembre se suspenderán las clases por el Día de la Independencia de México.

Finalmente, el próximo 26 de septiembre se llevará a cabo la sesión ordinaria del Consejo Técnico escolar, donde suelen suspenderse las actividades escolares.

